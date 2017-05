Fire døde i togavsporing i Hellas

Lokomotivføreren er blant de skadde etter at alle fem av ekspresstogets vogner sporet av. Lokomotivet brøytet seg rett inn i et hus, som står på skakke etter sammenstøtet.

En redningsoperasjon er iverksatt, og de fleste av de 70 passasjerene ble trygt evakuert innen tre timer. Avsporingen skjedde 40 kilometer unna Thessaloniki, dit toget var på vei. En kilde i de regionale myndighetene sier det kan hende toget kjørte for fort.

To naboer forteller at de måtte hoppe fra balkongen for å komme seg unna.

– Vi hørte en fryktelig eksplosjon og var veldig redde, sier en av naboene.

Årsaken til avsporingen er ikke kjent.

(©NTB)