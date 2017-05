Sør-Koreas president fordømmer missiltest på hastemøte

Moon Jae-in innkalte Sør-Koreas sikkerhetsrådgivere til møte etter at naboene i nord skjøt opp et uidentifisert missil få dager etter at han ble valgt som president. På møtet kalte han oppskytingen en «hensynsløs provokasjon».

Den amerikanske stillehavskommandoen bekrefter oppskytingen, og opplyser at den fortsatt undersøker hvilken type missil det er snakk om, men det skal ikke ha vært en langtrekkende rakett. En militærkilde sier til nyhetsbyrået Yonhap at oppskytingen fant sted ved Kusong, nordvest for hovedstaden Pyongyang, like før klokken 5.30 lørdag morgen lokal tid.

– Alvorlig trussel

Raketten tilbakela 700 til 800 kilometer og landet i Japanhavet etter 30 minutter i luften, noe som tyder på at prøveoppskytingen var vellykket, ifølge Yonhap. Japans statsminister raser mot oppskytingen og kaller den «totalt uakseptabel» og en alvorlig trussel mot Tokyo.

– Vi protesterer på det kraftigste mot Nord-Korea, sier han og lover reaksjoner.

Hvis det er et ballistisk missil, er det Nord-Koreas første avfyring på to uker. Den forrige prøveoppskytingen var mislykket.

Åpen for forhandlinger med Trump

Moon hadde kun vært president i fire dager før han ble nødt til å innkalle til sitt første hastemøte. Da han tiltrådte som president, sa han at han ville bruke sin stilling til å inngå dialog med det nordkoreanske regimet. Det vil i så fall innebære et markant skifte i det politiske forholdet mellom nabolandene. Hittil har Sør-Koreas tette bånd til USA ført til konflikter med nord, men Moon støtter en mykere linje overfor nabolandet.

Lørdag sa den nordkoreanske diplomaten Choe Son-hui at Pyongyang er villig til å møte Trump-administrasjonen for forhandlinger under de rette betingelser. Uttalelsen kommer etter et møte i Oslo med eksperter og embetsfolk fra USA.

Bryter med resolusjoner

I løpet av det siste halvannet året har Nord-Korea avfyrt en rekke missiler og gjennomført atomprøvesprengninger i strid med FN-resolusjoner. Siden 2014 har landet flere ganger prøveskutt raketter med en rekkevidde langt over grensen på 150 kilometer som FNs sikkerhetsråd har satt.

Nord-Korea har tidligere uttalt at landets mål er å utvikle langdistansemissiler som skal kunne treffe USAs fastland.

Tidligere i måneden ble USAs omstridte rakettskjold THAAD ferdig installert i Sør-Korea, og søndagens rakettoppskytning var den første siden THAAD kom på plass.

(©NTB)