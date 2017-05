Nord-Korea betegner test av ny missiltype som vellykket

Raketten var et nyutviklet mellom- til langdistansemissil av typen Hwasong-12 som hadde som mål å bekrefte bæreevnen av et kraftig atomstridshode, skriver det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Missilet holdt seg ifølge Japan og Sør-Korea i luften i rundt 30 minutter og tilbakela en distanse på omkring 800 kilometer før det styrtet i Japanhavet. KCNA melder at missilet ble skutt med høy vinkel sånn at det ikke skulle påvirke nabolandenes sikkerhet, og byrået hevder det fløy 787 kilometer og nådde en høyde på over 2.100 kilometer.

Advarer USA

Nord-Koreas leder Kim Jong-un sier USA ikke skal glemme at det amerikanske fastlandet er innen rekkevidde for angrep.

Oppskytingen fant sted ved 5.30-tiden lokal tid søndag morgen, og den ble registrert av Sør-Korea, Japan og USA. Nord-Koreas forrige forsøk på å skyte opp et missil skjedde 29. april, men det skal ha vært mislykket. Missilet eksploderte få sekunder etter oppskyting, ifølge Sør-Korea.

FNs sikkerhetsråd møtes tirsdag ettermiddag lokalt tid for å diskutere Nord-Koreas siste rakettoppskyting, opplyser FN-diplomater i New York.

– Nedtrapping, ikke provokasjon

NATOs talsperson Oana Lungescu sier søndag at Nord-Koreas nyeste missiltest er et nytt brudd på FNs sikkerhetsresolusjoner, og at det utgjør en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet.

– Dette er en tid der nedtrapping er nødvendig, ikke provokasjon, sier Lungescu.

– Nord-Korea må overholde internasjonale forpliktelser, stoppe all aktivitet med ballistiske missiler og atomprogram, og skrinlegge alle eksisterende masseødeleggelsesvåpen på en fullstendig, verifiserbar og irreversibel måte. I tillegg må de engasjere seg i dialog med det internasjonale samfunnet.

Reaksjoner

Blant bekymrede verdensledere er Kinas president Xi Jinping og hans russiske motpart Vladimir Putin. De møttes i Beijing søndag, der de begge uttrykte bekymring over den anspente situasjonen rundt Nord-Korea.

Like før møtet sendte Kinas utenriksdepartement ut en uttalelse der det bes om tilbakeholdenhet på Korea-halvøya, og der Kina tar avstand fra rakettesten som Pyongyang gjennomførte søndag morgen.

USAs president Donald Trump krever på sin side hardere sanksjoner mot det isolerte regimet.

– La denne siste provokasjonen fungere som en anmodning til alle land om å innføre strengere sanksjoner mot Nord-Korea, heter det i en kort uttalelse fra Det hvite hus.

USAs FN-ambassadør, Nikki Haley, sier Kim Jong-un er i en paranoid tilstand.

– Han er forferdelig bekymret for alt rundt ham. Det vi kommer til å gjøre er å fortsette å stramme grepet. Han føler det, sier Haley, ifølge Fox News.

