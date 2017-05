Irak: Har gjenerobret nesten 90 prosent av Vest-Mosul

IS kontrollerer nå bare 10,5 prosent av den vestlige delen av byen, sa general Yahya Rasool på en pressekonferanse i Bagdad tirsdag.

IS holder angivelig bare stand i noen få bydeler ved gamlebyen i Mosul. Her er det vanskelig for regjeringsstyrkene og deres allierte å rykke fram, siden mange av gatene er for trange for kjøretøyer.

De irakiske spesialstyrkene i Mosul får støtte fra flere militsgrupper og den USA-ledede koalisjonen som utfører luftangrep i Irak.

Det har vært harde kamper mellom IS og regjeringsstyrkene etter at de gikk inn i Vest-Mosul tidligere i år. Kampene har gått hardt utover sivilbefolkningen, og over hundre mennesker ble drept da en bygning i byen ble bombet av den USA-ledede koalisjonen i Irak i midten av mars.

Den østlige delen av Mosul ble gjenerobret av regjeringsstyrkene og deres allierte i februar.

