Syria kaller påstand om massedrap på fanger «ren løgn"

USA hevdet mandag at Assad-regimet har drept tusenvis av innsatte i fengselet Saydnaya.

Dette ble tirsdag tilbakevist av syriske myndigheter, som omtaler påstanden som «et Hollywood-komplott» som bare har til hensikt å rettferdiggjøre amerikansk inntog i Syria.

Det syriske utenriksministeriet bruker uttrykk som «løgn» og «rent oppspinn» om anklagen.

USAs utenriksdepartement hevder at 50 fanger blir hengt i fengselet hver dag. Likene blir så brent i krematoriet for å dekke over massedrapene, ifølge Midtøsten-sjef Stuart Jones. USA har også lagt fram satellittbilder som angivelig skal vise at det er bygget krematorium i fengselet.

