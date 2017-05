Branner i flere asylmottak i Sverige

To av mottakene ligger i Småland, og det tredje er i Skåne. Alle brannene etterforskes som mordbrann.

Den største brannen er i et gammelt trehus ved et asylmottak i Växjö, hvor 200 personer måtte evakueres.

– Asylmottaket ble evakuert fordi det drev en del røyk i den retningen, sier redningssjef Joakim Karlsson til Expressen.

– Det er et rent sikkerhetstiltak. Vi har bestemt å beskytte selve asylmottaket, men det var en veldig gammel trebygning som begynte å brenne, og den kommer til å brenne ned, sier Karlsson. Det er ukjent hvordan brannen startet.

Natt til onsdag brøt det også ut brann i en lenestol i tredje etasje på et mottak i Hultsfred. Brannen førte til kraftig røykutvikling, og nær 100 personer ble evakuert. Røykdykkere gikk gjennom bygningen for å sikre at alle kom seg ut.

Den tredje brannen var i et mottak i Borrby. Det er ukjent hvordan brannen oppsto, men politiet utelukker ikke at den er påsatt. 17 personer ble evakuert.

– Brannen kunne slukkes temmelig omgående. Det kunne blitt betydelig verre, sier Roger Larsson i Skånes redningsvesen til avisen.

(©NTB)