Demokrater: I verste fall hindrer Trump rettsforfølgningen 

– Hvis disse rapportene stemmer, er presidentens uforskammede forsøk på å legge ned FBIs etterforskning av Michael Flynn et brudd på lover som er grunnleggende for vårt demokrati. I beste fall har president Trump begått et alvorlig overtramp av utøvende makt. I verste fall har han hindret rettsforfølgningen, skriver Nancy Pelosi, leder for demokratene i Representantenes hus, i en uttalelse.

I et notat skrevet etter et møte mellom president Donald Trump og FBI-sjef James Comey i februar, skriver Comey at presidenten ba ham legge ned utredningen, kom det frem i amerikanske medier tirsdag.

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, sier USA testes som aldri før.

– Historien kommer til å dømme oss, skal han ha sagt til kolleger i Senatet. Schumer har oppfordret visejustisminister Rod J. Rosenstein til å utnevne en spesialetterforsker til å utrede Russlands innblanding i fjorårets presidentvalg og forbindelser til Russland og Trumps medarbeidere, inkludert Flynn.

