Macron mener Tusk vil få EU på rett kjøl

Macron inviterte onsdag kveld Tusk til privat middag. Etterpå møtte de to pressen. Macron slo fast at han støtter Tusk fullt ut.

– Jeg setter min lit til at president Tusk og hans lederskap skal bringe reformarbeidet i EU videre. Europa trenger din energi og din innstilling, sa Macron ved Tusks side onsdag kveld.

Macron sa også at han ønsker et Europa som både gir økt beskyttelse til arbeidstakere og som gjør det enklere for næringslivet å investere. Europa må være mer politisk, men mindre byråkratisk, uttalte Macron, som er ivrig EU-tilhenger og forkjemper for næringslivet.

Tusk uttalte at «ord som sikkerhet, beskyttelse, verdighet og stolthet må gjeninnføres i vår politiske ordbok».

Macron tok under sin valgkamp til orde for å reformere og styrke EU for å bekjempe populisme.

