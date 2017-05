Trump sier han er dårligst behandlet av alle politikere i historien

Det var i en tale til avgangsstudenter ved den amerikanske kystvaktens akademi i New London i Connecticut at Trump onsdag fortalte om hvor dårlig behandlet han har blitt.

– Det dere må gjøre er å bøye hodene og kjempe, kjempe, kjempe, var Trumps råd til studentene.

Deretter dreide han talen over på det han kalte urettferdig behandling av mediene, men uten å henvise direkte til de siste dagenes skandaleoppslag i forbindelse med at han ga FBI-sjef James Comey sparken.

– Ingen annen politiker i historien har blitt behandlet dårligere eller mer urettferdig, sa Trump.

– Men dere kan ikke la kritikere eller sytepaver hindre drømmene dere bærer på, sa Trump videre.

Han understreket at det amerikanske folk har forståelse for planene han håper å kunne gjennomføre og la til at han ikke ble valgt for å tjene amerikanske medier eller den politiske eliten.

(©NTB)