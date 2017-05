EU gir Facebook 1 milliard i bot

– Dagens beslutning sender et klart signal til selskaper om at de må overholde alle aspekter ved EUs regler om fusjoner, sier EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager.

Hun anklaget i desember i fjor Facebook for å ha feilinformert EU-kommisjonen da de ba om tillatelse til å kjøpe WhatsApp i 2014.

– Kommisjonens foreløpige oppfatning er at Facebook har gitt oss ukorrekte eller villedende opplysninger i forbindelse med undersøkelsene våre om overtakelse av WhatsApp, sa Vestager.

Saken dreier seg om sammensmelting av brukerprofilene på de to sosiale tjenestene. Facebook opplyste til EU-kommisjonen at det ikke var mulig å etablere en pålitelig, automatisert sammenkjeding, noe de to selskapene likevel gjorde to år senere. EU-kommisjonen tror at Facebook visste at det lot seg gjøre.

Facebook kjøpte WhatsApp for 165 milliarder kroner i 2014.

