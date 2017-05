Det opplyser TV-kanalen torsdag.

Under Ailes' ledelse ble Fox News den meste sette nyhetskanalen i USA.

Ailes gikk av som sjef for kanalen i fjor i forbindelse med at flere kvinnelige ansatte anklaget ham for seksuell trakassering.

Ailes grunnla Fox News sammen med Rupert Murdoch i 1996.

