Britisk politi: Assange blir pågrepet hvis han forlater ambassaden

Med andre ord er det foreløpig neppe noe håp for WikiLeaks-grunnleggeren om å sette seg på flyet til Ecuador, der han har fått innvilget politisk asyl, med det første.

Fredag ble det kjent at svensk påtalemyndighet stanser etterforskningen av voldtektsanklagene mot Assange. Dermed oppheves den svenske arrestordren mot ham.

Fortsatt er imidlertid Assange etterlyst i Storbritannia siden han ikke overholdt vilkårene etter å ha blitt løslatt mot kausjon i 2010.

Politiet i London bekreftet fredag at Assange blir pågrepet hvis han forlater Ecuadors ambassade, hvor han har oppholdt seg i en årrekke. Samtidig ble det påpekt at Assange nå er etterlyst for mindre alvorlige forhold enn seksuelle overgrep, noe som vil påvirke ressursene som brukes på saken.

