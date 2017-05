Tidligere kongressmann Weiner tilstår å ha sendt sexmeldinger til 15-åring

Den pikante saken førte dessuten til en etterforskning som flere mener hadde direkte innvirkning på presidentvalget i fjor.

Weiner sa seg fredag skyldig i ett tiltalepunkt som dreier seg om overføring av seksuelt materiale til en mindreårig. Demokraten gikk også med på å ikke anke straffen dersom den ender på under 27 måneders fengsel.

– Jeg har en sykdom, men jeg har ingen unnskyldning, sa en tårevåt Weiner da han i domstolen i New York ba om unnskylding til tenåringen som han utvekslet meldinger med.

Det var i september i fjor at FBI begynte å etterforske den tidligere politikeren. Det skjedde etter at en 15-åring fra North Carolina fortalte tabloidavisa Daily Mail at hun og Weiner i månedsvis hadde sendt grisete meldinger til hverandre.

15-åringen anklaget også Weiner for å ha bedt henne kle av seg foran kamera. Etterforskningen førte til at FBI-agenter beslagla Weiners laptop. Der fant de en ny bunke eposter som Demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton hadde sendt til Weiners kone, Huma Abedin.

I oktober skapte daværende FBI-direktør James Comey sjokkbølger da han kunngjorde at FBI hadde gjenåpnet etterforskningen av Clinton. Formålet var å analysere den nyoppdagede korrespondansen fra den private epostserveren Clinton i sin tid brukte som utenriksminister. Granskingen ble kort, og Comey kunngjorde kort tid før presidentvalget i november at de nye epostene ikke endret FBIs oppfatning om at Clinton ikke hadde gjort noe straffbart.

