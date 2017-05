CNN-kilder: Russerne skrøt av å kunne bruke Flynn

Russiske tjenestemenn skrøt i samtaler under den amerikanske valgkampen av at de hadde bygget opp et godt forhold til Flynn, og at de mente de kunne bruke ham til å påvirke Trump og hans stab, hevder kildene overfor CNN.

De angivelige samtalene skapte stor bekymring blant ansatte i amerikansk etterretning, og noen av de ansatte skal på egen hånd ha lagt begrensninger på hvor mye sensitiv informasjon de var villige til å dele med Flynn, siden det da lå an til at han ville bli utpekt til Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, opplyser nåværende og tidligere regjeringskilder i Washington.

– Måten russerne snakket om ham på utløste brannalarmen fra starten av, sier en tidligere tjenesteperson i Obama-administrasjonen.

En annen tjenesteperson som var ansatt i Obama-administrasjonen sier Flynn ble sett på som et potensielt problem for nasjonens sikkerhet.

Samtalene som amerikansk etterretning fanget opp, indikerte at Russland så på Flynn som en alliert, hevder kilder overfor CNN.

Dette forholdet utviklet seg gjennom fjoråret, fram til noen måneder før Flynns telefonsamtale i desember med Russlands ambassadør Sergej Kisljak. Samtalen, og Flynns forskjellige versjoner av hva den gikk ut på, førte til slutt til at Trump ga ham sparken.

En advokat for Flynn ønsker ikke å kommentere saken. I en uttalelse fra Det hvite hus heter det at man avventer utfallet av den pågående granskingen og at man er sikker på at det ikke finnes bevis som støtter noen avtale mellom Russland og Trumps valgkamp.

