FBI-Comey stiller til høring i Senatet

Det kommer fram av en pressemelding sendt ut av etterretningskomiteen. Høringen vil bli holdt etter 29. mai.

–Jeg håper at tidligere FBI-sjef Comeys forklaring vil gi oss svar på noen av de spørsmålene som har dukket opp som følge av at han plutselig ble sagt opp av presidenten, sier demokraten Mark Warner, som sitter i komiteen.

Vil høre Comeys historie

Etter oppsigelsen av Comey har eksperter og medier spekulert i hvorvidt FBI-sjefen ble sagt opp for å sette en stopper for undersøkelsene av de påståtte forbindelsene mellom Trumps valgkampstab og Russland.

Det er ventet at Comey vil redegjøre for FBIs etterforskning av påstandene i høringen.

–Comey har på ærefullt vis tjent landet sitt i mange år, og han fortjener en mulighet til å fortelle sin historie. Utover dette fortjener det amerikanske folket en mulighet til å høre den, sier Warner.

Justisdepartementet utnevnte denne uka tidligere FBI-direktør Robert S. Mueller som spesialetterforsker med ansvar for etterforskningen av russisk innblanding i amerikansk politikk. Fra før granskes anklagene av FBI og etterretningskomiteene i Senatet og Representantenes hus.

Kalte Comey gal

De siste dagene har flere detaljer om Trumps håndtering av det økende presset som følge av Russland-anklagene kommet fram i avsløringer i amerikanske medier. I tillegg lekkes det stadig nyheter fra de pågående granskningene.

Fredag skrev Washington Post at en rådgiver i Det hvite hus granskes i den strafferettslige granskingen. Dette viser at granskingen har nådd de innerste regjeringskontorene, mener avisas kilder, som omtaler personen som nær presidenten.

I tillegg brakte New York Times opplysninger om at Donald Trump skal ha fortalt russere på besøk i Det hvite hus at James Comey var gal, og at sparkingen av FBI-sjefen lettet trykket.

(©NTB)