Rouhani har vunnet presidentvalget i Iran

Rouhani leder med 22,8 millioner stemmer når nesten alle stemmene er opptelt. Motstanderen Ebrahim Raisi har fått 15,5 millioner stemmer, heter det i en kunngjøring fra valgkomiteens leder Ali Asghar Ahmadi på statlig fjernsyn.

I løpet av fredagen var over 40 millioner iranere innom valglokalene for å avgi sin stemme, ifølge Irans innenriksdepartement. Dermed har det vært en valgoppslutning på 70 prosent.

Hvis ingen av kandidatene hadde fått over halvparten av stemmene, ville det ha blitt avholdt en andre valgrunde innen 26. mai.

– Stemmene til Rouhani, særlig på landsbygda, viser at det iranske folk ikke lenger har tro på økonomisk populisme og radikale endringer. De har modenheten til å forstå at løsningen på landets problemer ligger i dyktig ledelse av økonomien og i et mer moderat forhold til utlandet, sier Iran-analytiker Ali Vaez i International Crisis Group (ICG).

68 år gamle Rouhani har åpnet landet mer opp for omverdenen i sitt forsøk på å bringe økonomien på fote. Valget er det første på ny president siden atomavtalen som har gitt Iran større tilgang til verdensmarkedene.

Rouhanis motkandidat i valget, Raisi, er en 56 år gammel konservativ ayatolla som har markert seg som forsvarer av de fattige og som har krevd en mye hardere linje overfor Vesten.

– Vi må alle respektere folkets stemme, sa Raisi da han avla stemme fredag.

Nytt av året var det store antallet iranere som skyndte seg til valglokalene allerede tidlig på morgenen. Flere postet bilder på sosiale medier for å oppmuntre eventuelle sofavelgere.

– Jeg vil ha sosial rettferdighet, sosiale friheter og politisk utvikling, samt gode forbindelser med alle verdens land, sier Nasim, en 37 år gammel universitetslektor og Rouhani-velger.

Det konservative Vokterrådet godkjente bare seks kandidater til valget, og fire av dem endte opp med å trekke seg og i stedet stille seg bak enten Raisi eller Rouhani.

En av dem er den reformvennlige kandidaten Mostafa Hasemitaba, som vakte stor entusiasme da han høflig stilte seg i kø utenfor stemmelokalet ved en skole i Teheran. I et kuriøst uttrykk for iransk politikk stemte presidentkandidaten like godt på Rouhani og manet tilhengerne til å gjøre det samme.

– Iraneres entusiastiske deltakelse i valget styrker vår nasjonale makt og sikkerhet, sa Rouhani foran en jublende tilhengerskare da han avla sin stemme ved en moské i sentrum av hovedstaden Teheran.

Som ventet var myndighetene nødt til å utvide åpningstidene med flere timer, og noen steder ble det besluttet at stemmelokalene måtte holdes åpne til midnatt.

Mange kom til valglokalet sammen med venner og familie og debatterte ivrig sitt politiske valg. Det er ikke noen stemmeavlukker i iranske valglokaler. Det å stemme blir ofte en sosial aktivitet der folk diskuterer ivrig og hjelper hverandre med å fylle ut stemmeseddelen – noe som må gjøres for hånd.

Noen hadde til og med pyntet seg for anledningen. Et par møtte opp i brudestasen og utførte borgerplikten før de dro videre til sitt eget bryllup – mens helseminister Hassan Ghazizadeh Hashemi stemte iført sine blå kirurghansker.

