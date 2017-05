Trump har ankommet Saudi-Arabia

Presidentflyet Air Force One tok av fra Maryland fredag ettermiddag og landet i Riyadh klokken 9.50 lørdag formiddag. Trump har med seg kona Melania på turen. Datteren Ivanka er også med, sammen med sin ektemann Jared Kushner, som er presidentens rådgiver.

Melania Trump steg ned fra flyet og satte beina på saudiarabisk jord uten å dekke til håret. Hun var kledd i helsvart, med et gullfarget bredt belte. Trump-paret gikk bortover den røde løperen ved siden av hverandre. Deretter håndhilste begge på kong Salman og gikk videre til et mottakelsesrom på flyplassen der de drakk kaffe med kong Salman. Melania Trump satt ved kongens venstre side.

I Saudi-Arabia skal Donald Trump senere lørdag ha separate samtaler med kong Salman, kronprins Mohamed bin Nayef og visekronprins Mohammed bin Salman. Søndag skal han delta på møte i Golfrådet, og deretter på et toppmøte der han skal holde en tale om «håp for en fredfull visjon av islam» foran 55 muslimske ledere.

Et av Trumps mål med besøket i Saudi-Arabia er å knytte sterkere bånd til den islamske verden i kampen mot terrorisme.

Terrorbekjempelse

Saudiarabiske tjenestemenn har kalt Trumps besøk historisk og mener det vil styrke båndet mellom USA og Saudi-Arabia – et forhold som ble dårligere under tidligere president Barack Obama som følge av at han inngikk atomavtalen med Saudi-Arabias erkefiende Iran.

Før avreise fra Washington fredag sa Trump at han på reisen skal «representere det amerikanske folkets synspunkter, på en klar og åpen måte».

– Mange av disse lederne har uttrykt økende bekymring rundt terrorisme, utbredelse av radikalisering, og Irans rolle i begge deler. Nå virker det som om muslimske ledere står klare til å påta seg mer ansvar og en langt større rolle i kampen mot terrorisme i deres region. USA kan ikke løse alle problemene i verden, men vi kan, og må, hjelpe ethvert land som ønsker å delta i fellesskapet for å utrydde terrorisme fra jordens overflate, sa Trump.

Åtte dager

Besøket i Saudi-Arabia ble innledet lørdag morgen. Deretter går reisen videre til Israel, Palestina, Vatikanet, NATO-toppmøtet i Belgia og G7-møtet i Italia.

Det hvite hus har pekt på at Trump på reisen besøker hellige steder for verdens tre store monoteistiske religioner.

Trump har med seg sin talsmann Sean Spicer, sin finansrådgiver Gary Cohn og sikkerhetsrådgiver Dina Powell på den åtte dager lange turen.

Amerikanske presidenter pleier å besøke Canada eller Mexico på første utenlandsreise etter å ha blitt tatt i ed. Trump valgte i stedet Saudi-Arabia.

Trumps første utenlandsreise som president blir sett på som en stor diplomatisk test for ham, mens han på hjemmebane er innhyllet i anklager om angivelige forbindelser til Russland.

(©NTB)