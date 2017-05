Hektisk møteprogram for Trump

På Trumps andre dag i Saudi-Arabia skal han holde en rekke bilaterale møter og delta på gruppemøter med ledere fra en rekke land.

Når han senere på dagen skal holde tale, kommer han til å oppfordre lederne i regionen til å «fordrive terrorister fra deres hellige steder», ifølge et taleutkast som AP har fått tilgang til.

Mens amerikanske presidenter pleier å legge sin første utenlandsreise til Canada eller Mexico, valgte Trump å starte sin reise i Saudi-Arabia. Det var neppe et tilfeldig valg. Under valgkampen snakket han om viktigheten av å bekjempe terrorisme, og ved å besøke landet der islams helligste steder ligger, vil han ta til orde for samarbeid i den muslimske verden i kampen mot terrorisme.

Etter besøket i Saudi-Arabia drar han videre på sin åtte dager lange reise til Israel og Palestina, og deretter til Vatikanet, før han setter kursen mot NATO-toppmøtet i Brussel og til slutt G7-møtet i Italia.

