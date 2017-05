Irans reformvennlige tar makten i Teheran

Valgskredet i byen med ni millioner innbyggere er nok en seier for tilhengerne til den moderate presidenten Hassan Rouhani, som ble gjenvalgt med stort flertall fredag.

Teherans innbyggere kunne parallelt med presidentvalget stemme på nytt bystyre. Flertallet av velgerne stemte på kandidatene til den moderate og reformvennlige alliansen, som kapret samtlige 21 bystyreplasser, opplyser guvernørens kontor søndag.

Listetopp var Mohsen Hashemi, sønnen til en av den islamske republikkens grunnleggere, Akbar Hashemi Rafsanjani, som døde i januar. Rafsanjani var en av arkitektene bak den moderate og reformvennlige alliansen som brakte Rouhani til makten i 2013.

Seieren i Teheran innebærer at de konservative for første gang på 14 år ikke har makta i bystyret. Den sittende ordføreren, konservative Mohammad Bagher Ghalibaf, stilte som kandidat i presidentvalget. Han trakk seg i siste liten for å støtte Rouhanis ytterliggående utfordrer Ebrahim Raisi.

Det reformvennlige bystyret skal nå utnevne en ny ordfører når det trer sammen innen de neste 45 dagene.

Bystyrene i Iran har i likhet med den folkevalgte presidenten begrenset innflytelse. Landets øverste leder ayatolla Ali Khamenei og hans forlengede arm, det erkekonservative Vokterrådet, har siste ord.

(©NTB)