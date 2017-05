Trump skal besøke Egypt

Sisi overrakte invitasjonen til Trump søndag under et møte i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Trump takket og bekreftet at han innen kort tid skal besøke Egypt.

I samtalen kalte Trump Sisi «venn» og ga ham ros for arbeidet med å løslate en amerikansk hjelpearbeider som satt fengslet i tre år, anklaget for menneskesmugling og overgrep mot barn.

Sisi sa til Trump at den amerikanske presidenten «har en unik personlighet» som gjør det mulig for ham «å gjøre det umulige». Trump smilte og sa «jeg er enig», og deretter lo begge presidentene.

Trump ga også Sisi komplimenter for skoene under det vennskapelige møtet.

