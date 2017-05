22 drept i selvmordsaksjon ved konsertarena i Manchester

Identiteten til gjerningsmannen er ikke kjent, og politiet etterforsker nå om han kan knyttes til en ytterliggående gruppe.

– Vi vil be folk om ikke å spekulere i hvem dette var eller spre navn. Det er en omfattende etterforskning på gang, foreller politisjefen i Manchester, Ian Hopkins.

Tallet på drepte i terroraksjonen steg i morgentimene tirsdag til 22, og 59 er bekreftet såret. Mange av ofrene var ifølge politiet barn og unge.

Hjerteskjærende

Øyenvitner forteller om hjerteskjærende scener utenfor Manchester Arena, der den 23 år gamle amerikanske artisten Ariana Grande akkurat hadde avsluttet sin konsert.

– Lyset var allerede slått på, så vi forsto at det ikke var en del av showet. Vi trodde med en gang at det var en bombe. Det kom mye røyk. Folk begynte å løpe ut, forteller 20 år gamle Erin McDougle til The Guardian.

Andy Holey, som skulle hente kona og datteren etter konserten, forteller at han ble kastet rundt 10 meter bortover av eksplosjonen.

– Da jeg kom meg på beina, så jeg mennesker ligge rundt meg, forteller han til BBC.

– Det var absolutt en eksplosjon og den var kraftig. Den fant sted nær billettkontoret ved inngangen til arenaen, forteller Holey.

– Kraftig smell

En stor del av dem som var til stede, var barn og unge, og fortvilte foreldre lette natt til tirsdag etter sine kjære i gatene rundt arenaen og på sykehusene i Manchester.

Norske Jan Morten Haukefær (37) og stedatteren var til stede på konserten, men slapp uskadd fra terroraksjonen.

– Hun hadde akkurat sunget ekstranummeret «Dangerous Woman», så kom lyset på, og så hørte vi to kraftige eksplosjoner. Da var det en som skrek høyt, og alle begynte å løpe ut, forteller Haukefær til VG.

– Jeg skjønte jo ikke noe, datteren min ble veldig redd. Vi tok hendene til hverandre og begynte å springe. Folk hadde panikk, og alle sprang. Det er bare helt ufattelig å tenke på at vi satt der nettopp og så den flotte konserten. Det er helt forferdelig, forteller han.

Fortvilet Grande

Ariana Grande var fortvilet etter terroraksjonen og har inntil videre avbrutt sin Europa-turné.

– Fra dypet av mitt hjerte, jeg er så lei meg at jeg ikke finner ord, skriver hun på Twitter.

– Vi sørger over livene som er gått tapt under denne feige handlingen. Vi ber dere alle om å tenke på ofrene, deres familier og alle som er rammet, sier Grandes manager Sciiter Braun til TMZ.

Krisemøte

Storbritannia statsminister Theresa May innkalte i morgentimene regjeringens koordineringsorgan til krisemøte i 10 Downing street.

– Vi jobber med å få full oversikt over det politiet behandler som et forferdelig terrorangrep. Alle våre tanker går til ofrene og familiene til dem som er rammet, sa May natt til tirsdag.

Storbritannia holder valg 8. juni, men både May og flere av hennes politiske motstandere har tatt pause i valgkampen etter terrorangrepet.

Ingen nordmenn skadd

– Våre tanker og dypeste kondolanser går til ofrene og familiene til de som ble rammet av den forferdelige eksplosjonen i Manchester i natt, skriver utenriksminister Børge Brende (H) på Twitter tirsdag morgen.

– Vi har så langt ikke informasjon som tyder på at norske borgere er skadd, opplyser pressekontakt Astrid Sehl i Utenriksdepartementet (UD) til NTB natt til tirsdag. UD oppfordrer nordmenn i området til å holde seg orientert via lokale myndigheter og følge deres anbefalinger og råd.

– Vi oppfordrer også nordmenn i Manchester til å kontakte sine nærmeste pårørende i Norge og melde fra om sin status, sier Sehl.

