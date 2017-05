Daimler-kontorer ransaket av politiet

Rundt 230 politifolk deltok i aksjonene rettet mot elleve steder i ulike deler av landet tirsdag.

Daimler sier i en uttalelse at selskapet samarbeider med myndighetene. Etterforskningen dreier seg om mistanker om svindel og villedende markedsføring knyttet til mulig utslippsjuks.

For noen år tilbake ble det kjent at Volkswagen hadde installert programvare i dieselbiler som gjorde at de fikk kunstig lave NOx-utslipp under tester. Senere er det blitt iverksatt etterforskninger også av flere andre tyske bilprodusenter som mistenkes for lignende forhold.

