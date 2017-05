Trump etter Abbas-møte: – Skal gjøre alt jeg kan for å skape fred

Trump møtte tirsdag formiddag palestinernes president Mahmoud Abbas i Betlehem på den okkuperte Vestbredden. Etter møtet holdt de to felles pressekonferanse. Trump gjentok der sitt budskap om at han skal jobbe for å skape fred mellom Israel og palestinerne.

Trump takket Abbas for møtet, og sa:

– Det er en ære å kunne møte deg her i Betlehem, i en by som betyr så mye for folk i hele verden. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å hjelpe med å oppnå fred, sa Trump.

Trump uttalte videre at han ser fram til å samarbeide med Israel og palestinerne, og han gjentok sitt tidligere budskap om at han vil bidra til å hjelpe palestinerne med å få økonomien på rett kjøl.

(©NTB)