NATO går inn i koalisjonen mot IS 

Enigheten kom på plass onsdag kveld, forteller én av NATO-kildene anonymt til NTB. Flere andre medier melder det samme.

Det er stats- og regjeringssjefene i NATO som skal gjøre det formelle vedtaket. De samles torsdag til et ekstraordinært toppmøte i Brussel for å innvie NATOs nye hovedkvarter og holde en første møte sammen med USAs president Donald Trump.

Enigheten regnes som en symbolsk gave til Trump. Han har vært svært opptatt av at NATO må påta seg en større rolle i kampen mot terror.

Motforestillinger

Enigheten har ikke kommet rekende på ei fjøl. Spesielt Tyskland og Frankrike har hatt motforestillinger.

– Det har vært krevende diskusjoner, sier NATO-kilden.

Samtlige medlemsland i NATO er allerede med i koalisjonen som kjemper mot IS i Syria og Irak. Flere allierte har derfor hatt problemer med å se merverdien av fullt medlemskap også for NATO som organisasjon.

Det har også vært bekymring for hvilken signaleffekt det vil sende at NATO blir offisielt medlem, og noen har vært urolige for at det kan forrykke balansen i koalisjonen, samtidig som det kan trekke NATO dypere inn i borgerkrigen i Syria.

Skal ikke delta i kamp

Fra tysk og fransk side har det viktigste likevel vært å få krystallklare forsikringer om at NATO ikke skal delta i kampoperasjoner. Det skal de ha fått i forslaget til vedtak som nå er oversendt til stats- og regjeringssjefene.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg forsikret også tidligere onsdag om at det ikke var aktuelt for NATO å delta i kamp.

– Det har ikke kommet noen forespørsler om at NATO skal ha noen rolle i kampoperasjonene, sa han.

Ser fordeler

Fra før er NATO med som observatør, og NATO støtter koalisjonen med tredimensjonal overvåking av luftrommet over Syria og med opplæring av soldater i Irak og Jordan.

Stoltenberg mener det har både politiske og praktiske fordeler å bli med i koalisjonen.

– Den ene er at det vil sende et sterkt signal om samhold i kampen mot terror. Den andre er at det vil gi oss en bedre plattform for samordning mellom partnerne i koalisjonen, sa han under en pressekonferanse onsdag formiddag.

NTB er kjent med at NATO-sjefen skal ha argumentert for medlemskap i diskusjonene internt i alliansen.

Norge deltar

Norge deltar aktivt i koalisjonen og skal ikke ha hatt noen større motforestillinger mot formelt medlemskap for NATO som organisasjon.

Norge har rundt 60 soldater som gir veiledning til irakiske regjeringsstyrker i provinsen Anbar i Irak. I tillegg har Norge en like stor gruppe soldater som hjelper syriske opprørere i Jordan. Innsatsen ble tidligere i år forlenget til 2018.

Det har også kommet meldinger om at norske soldater skal ha deltatt i operasjoner inne på syrisk jord.

(©NTB)