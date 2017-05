TV-komiker «frikjent» for grov vits om Trump og Putin

En talsmann for den føderale kringkastingskommisjonen FCC sier de har mottatt «tusenvis» av klager på en vits Colbert kom med i en sen kveldssending 1. mai. I tråd med sine normale prosedyrer har FCC derfor undersøkt materialet. En av kommisjonens oppgaver er å undersøke påstander om uanstendig og usømmelig fjernsynsinnhold.

Konklusjonen fra FCC er at vitsen, som inkluderte de to presidentene og et grovt ord for penis, ikke ga grunnlag for noen reaksjon overfor Colbert. Den profilerte komikeren og leder det politisk pregede «Late Show», der det hagler av Trump-vitser, som er blitt et av de mest populære programmene i sin sjanger.

(©NTB)