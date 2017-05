Trump tilbrakte 29 minutter i audiens hos pave Frans

Pave Frans kalte under Trumps valgkamp den kommende presidentens plan om å bygge Mexico-mur ukristelig. Trump svarte med å kalle pavens uttalelse som «skammelig». De to har også ulike synspunkter på en rekke andre saker, blant dem flyktningpolitikk.

Tirsdag morgen ankom Trump Vatikanpalasset i pansret limousin og med resten av følget i kortesje. Pave Frans ankom Vatikanpalasset i en blå Ford Focus.

Det var første gang Trump og pave Frans møtte hverandre ansikt til ansikt. Trump smilte mens pavens ansiktsuttrykk var mer alvorlig. Det 29 minutter lange møtet fant sted i det lille tronerommet i andre etasje i Vatikanpalasset klokken 8.30 onsdag morgen. De to håndhilste, og Trump sa at det var en stor ære å få møte paven.

Det er ikke kjent hva de snakket om, men begge smilte og virket avslappet da møtet var over.

– Takk, jeg kommer ikke til å glemme det du har sagt, sa Trump til paven.

Ifølge CNN var dette et nyttig møte for pave Frans til å finne ut mer om hva Trump mener og hva Trump vil, og paven ville også bruke møtet til en påminnelse overfor Trump om at han nå er en verdensleder, ikke bare leder for USA, og at hans beslutninger kan få konsekvenser for folk over hele verden.

Gaver

Møtet ble avsluttet med utveksling av gaver, som er vanlig protokoll når gjester besøker paven.

Blant gavene Trump fikk, var en medalje som viser en olivengrein, et symbol på fred.

– Vi trenger fred, sa presidenten.

Trump ga til gjengjeld paven bøker skrevet av Martin Luther King Jr.

– Jeg tror du vil like dem. Jeg håper du gjør det, sa Trump, som også ga paven en bronsestatue som representerer fred og håp.

Pave-humor

Det er også protokoll at kvinner dekker håret med slør. Det gjorde Trumps kone, førstedame Melania Trump. Hun var ikledd svart kjole og svart slør, i motsetning til under besøket i Saudi-Arabia i helgen der hun ikke dekket håret.

Under et muntert øyeblikk etter møtet henvendte den smilende paven seg til Melania via en oversetter og spurte henne:

– Hva er det du gir ham å spise? Pizza?

Melania Trump lo, og sa: «Pizza? Ja».

Trumps datter Ivanka og hennes ektemann Jared Kushner var også med i delegasjonen som fikk møte paven, i likhet med utenriksminister Rex Tillerson.

Flere møter

Senere onsdag skulle Trump møte andre ledere i Vatikanet og få omvisning i Det sixtinske kapell og Peterskirken sammen med Melania, som er katolikk og som skulle besøke et sykehus for barn.

Ivanka, som konverterte til jødedommen da hun giftet seg med Kushner, skulle i løpet av dagen delta i en rundebordskonferanse om menneskesmugling i regi av en katolsk organisasjon, og hun skulle møte afrikanske kvinner som har vært ofre for menneskesmugling.

Donald Trump skal senere tirsdag møte Italias president Sergio Mattarella og statsminister Paolo Gentiloni.

