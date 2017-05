USAs marine seilte nær kunstig kinesisk øy

Forbiseilingen omtales som en utøvelse av navigasjonsfriheten ved Mischief-revet i Spratly-øyene. Det er første gang USA utfordrer kineserne i den omstridte øygruppen i Sør-Kinahavet etter at Donald Trump kom til makten i januar, melder Reuters. Manøveren kommer samtidig med at Trump søker støtte hos kineserne for å få bukt med Nord-Koreas missil- og atomvåpenprogram.

Det antas at Kina ikke ser med blide øyne på seilingen, som er det seneste amerikanske tiltaket på å motvirke det USA ser på som Kinas forsøk på å begrense rettighetene til å ferdes i det strategiske havområdet. Kina har bygget kunstige øyer og en flystripe ved rev i Spratlyøyene. Landet er i konflikt med flere naboland over øygrupper og havområder. Kravene bestrides av Brunei, Malaysia, Filippinene, Vietnam og Taiwan.

Tolv nautiske mil er grensen for en stats territorialfarvann, og å sende et marinefartøy innenfor denne grensen er et tydelig signal om at man ikke anerkjenner det territorielle kravet.

