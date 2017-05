75-åring henrettet i USA etter sju utsettelser

En innsatt kalte ham en gang «Houdini av Alabamas dødsstraff» for å ha fått utsatt datoen for henrettelsen sju ganger. Fredag ble Tommy Arthur (75) henrettet etter å ha blitt dømt til døden for et bestillingsdrap på ingeniøren Troy Wicker for 35 år siden.

Arthur ble erklært død like etter midnatt natt til fredag lokal tid etter å ha fått en dødelig injeksjon i et fengsel sørvest i Alabama, ifølge myndighetene.

– 34 år etter at han først ble dømt til døden, har Thomas Arthurs mange forsøk på å unnslippe rettferdigheten fått en slutt, sier advokat General Steve Marshall i en uttalelse.

Like før henrettelsen sa en gråtkvalt Arthur unnskyld til sine fire barn.

– Jeg beklager jeg feilet som far. Jeg elsker dere mer enn noe annet på jorden, sa han og pekte mot døtrene som fulgte med fra et vitnerom.

Sønnene til drapsofferet fulgte også henrettelsen, men har ikke uttalt seg.

Mellom 2011 og 2016 fastsatte Alabama sju datoer for henrettelsen av TommyArthur. Alle ble utsatt etter jurister som jobbet pro bono, kjempet mot straffen hans.

