Avis: Kushner i FBIs Russland-søkelys

Kilder med kjennskap til etterforskningen sier til avisen at det føderale politiet har fattet interesse for Kushner på grunn av hans omfattende kontakt med russerne. Etterforskerne ser på møter president Donald Trumps svigersønn holdt i desember med Russlands ambassadør til USA og med en bankmann fra Moskva.

FBI er fortsatt interessert i valgkampsjef Paul Manafort og tidligere sikkerhetsrådsiver Michael Flynn, men Kushner skal være den eneste personen som regnes som sentral i granskningen og som fortsatt jobber i Det hvite hus. Washington Post understreker samtidig at den ikke har fått opplysninger som tyder på at Kushner er «et mål for etterforskerne» og at han ikke er anklaget for å ha gjort noe galt. Begrepet «mål» brukes som regel om sentrale mistenkte i en etterforskning, men også personer som ikke er et uttalt mål kan bli siktet og eventuelt tiltalt.

– Kushner har tilbudt seg frivillig å fortelle Kongressen det han vet om disse møtene. Han vil gjøre det samme igjen dersom han skulle bli kontaktet i forbindelse med en gransking, sier Jamie Gorlick, som er en av Kushners advokater.

