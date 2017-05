Designeren Laura Biagiotti er død

Biagiotti døde på et sykehus i Roma fredag etter å ha blitt rammet av hjerteinfarkt onsdag, opplyser datteren Lavinia.

Laura Biagiotti grunnla et av Italias største motehus. Hun begynte som klesdesigner på 1960-tallet og fikk etter hvert kallenavnet «dronningen av Kashmir».

På 1980-tallet etablerte hun sitt eget motehus, Biagiotti, og i 1988 lanserte hun parfymen «Roma», som ble en internasjonal megasuksess.

Samme år ble hun også den første italienske designeren som hadde egen motevisning i Kina, der hun presenterte en kolleksjon med vekt på Kashmir og silke.

Noen år senere var hun også den første moteskaperen som viste egen kolleksjon inne i Kreml i Moskva.

Laura Biagiotti lagde også kolleksjoner for herrer og for barn, og hun hadde også et eget merke for pluss size-klær, Laura Piu.

(©NTB)