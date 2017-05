Gresk politi undersøker sikkerhetsbrist etter angrep mot eksstatsminister

Ifølge en politikilde er det bekymringsfullt at brevbomben ikke ble oppdaget i sikkerhetskontroller før den eksploderte og såret Papademos og to vakter torsdag.

Rutinene ble skjerpet etter at en gruppe på ytterste venstrefløy sendte en rekke brevbomber til ulike ledere og organisasjoner i Hellas og Europa i mars.

Papademos åpnet tilsynelatende posten sin da innholdet i ett av brevene eksploderte. Han fikk overfladiske skader på brystet, magen og beina, ifølge Evangelismos-sykehuset i Aten, som fredag opplyste at Papdemos vil bli værende på sykehusets intensivavdeling i minst to dager til.

Politikilden kaller angrepet for «symbolsk» ettersom sprengstoffet førte til relativt små skader selv om det eksploderte i fanget på eksstatsministeren. Tidligere brevbomber har inneholdt krutt som blir brukt i fyrverkeri.

Papademos ledet en teknokratisk samlingsregjering som ble innsatt da gjeldskrisen for alvor brøt ut i 2011 og Hellas sa ja til kriselån for å beholde euroen og slippe å gå konkurs. Før dette hadde den sosialdemokratiske statsministeren Giorgos Papandreou gått av etter å ha foreslått en folkeavstemning om hvorvidt Hellas burde beholde euroen, ta imot at kriselån og gjennomføre budsjettkuttene som EU krevde.

Lukas Papademos var tidligere gresk sentralbanksjef. Han ledet landet i kun seks måneder mens Hellas vedtok de første budsjettkuttene for å få tilgang til kriselånene.

(©NTB)