Labour-leder knytter terrortrusselen til britisk krigføring i utlandet

Valgkampen forut for valget på nytt Parlament 8. juni har vært satt på vent siden terrorangrepet mot Manchester Arena mandag kveld, der 22 personer ble drept.

Men fredag settes den for alvor i gang igjen etter at den så smått er blitt gjenopptatt siden onsdag. Da vil blant annet opposisjonsleder Jeremy Corbyn holde en tale der han ifølge BBCs kilder vil peke på en forbindelse mellom kriger i utlandet og «terrorisme her hjemme».

Han vil ta til orde for en ny utenrikspolitikk som skal senke terrortrusselen, ikke øke den, og han vil også hevde at krigen mot terror ikke fungerer etter hensikten.

Sikkerhetsminister Ben Wallace i den borgerlige regjeringen reagerer sterkt på den varslede talen. I et intervju med BBC sier han at uttalelse er «upassende og dårlig timet».

(©NTB)