SOHR: – USAs koalisjon i Syria drepte over hundre slektninger av IS-medlemmer

IS-krigernes familiemedlemmer ble angivelig drept i flyangrep mot Mayadeen torsdag og natt til fredag. I det siste angrepet skal minst 80 mennesker, blant dem 33 barn, ha mistet livet.

– Dette var familier som søkte tilflukt i en kommunal bygning, sier Rami Abdulrahman, som leder eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Gruppa kjenner ikke til noe annet angrep i den syriske borgerkrigen hvor flere slektninger av IS-medlemmer er blitt drept.

– En stor massakre

35 sivile ble drept av den USA-ledede koalisjonen i Mayadeen i den østlige delen av landet torsdag, ifølge SOHR.

Også dette luftangrepet skal hovedsakelig ha rammet slektninger av IS-krigere. Mange av de døde var barn og kvinner, hevder Abdulrahman.

Blant dem som ble drept i angrepene de siste dagene, er det både syrere og marokkanere. Ytterliggående islamister fra en lang rekke land har reist til Syria for å kjempe sammen med IS i løpet av de siste årene.

– Dette er en stor massakre utført mot familiene til IS' krigere, sier Abdulrahman til nyhetsbyrået DPA.

I løpet av én måned er minst 255 sivile drept i USA-ledede luftangrep i Syria, ifølge SOHR. Gruppa får informasjon om kampene i Syria fra et nettverk av kilder i det krigsherjede landet.

Sivile drept i Mosul

Også i Irak har kampen mot den ytterliggående islamistgruppa IS gått hardt utover sivilbefolkningen.

I storbyen Mosul ble over hundre sivile drept i et amerikansk luftangrep i mars. Minst 105 mennesker mistet livet, bekreftet USAs forsvarsdepartement torsdag. Andre kilder mener tallet i virkeligheten er mye høyere.

Det amerikanske angrepet førte til at eksplosiver utplassert av IS gikk i lufta, ifølge amerikanske myndigheter. Dette skal ha vært årsaken til det høye antallet drepte sivile.

FN-kritikk

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad Al Hussein, sa fredag at det må gjøres mer for å beskytte sivile under bombeangrepene mot IS i Syria. Oppfordringen ble rettet til alle land som har luftstyrker i landet.

– De samme sivile som lider under tilfeldige artilleriangrep og henrettelser som IS står bak, er også ofre for luftangrepene som øker i omfang, sa Hussein.

En lang rekke vestlige og arabiske land deltar i den USA-ledede koalisjonen i Syria og Irak. Norge er med i koalisjonen, men bidrar ikke med kampfly. Også Russland og det syriske regimet har luftstyrker i Syria.

– IS skal utslettes

I valgkampen før presidentvalget i USA i fjor tok Donald Trump til orde for å drepe familiene til antatte terrorister. Han hevdet at dette ville gjøre det mulig å vinne kampen mot IS.

Etter at Trump ble president, har USAs forsvarsdepartement forsikret at de interne retningslinjene for det amerikanske militæret er uendret, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Trump har imidlertid gitt ordre om å «utslette» IS i Syria. Målet er å unngå at IS' fremmedkrigere rømmer fra Syria og vender tilbake til sine hjemland, sa forsvarsminister Jim Mattis for en uke siden.

IS har de siste årene hevdet å stå bak flere av terrorangrepene som har rammet europeiske land. Gjerningsmannen bak terrorangrepet i Manchester ble trolig trent av IS i Syria, ifølge en amerikansk kilde som TV-stasjonen CNN har snakket med.

I en uttalelse på det IS-tilknyttede nettstedet Amaq denne uken het det at bombeaksjonen i Manchester var hevn for angrep mot muslimske land.

