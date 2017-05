Tre menn siktet for terrorplaner i Storbritannia

Pågripelsen skjedde i forrige uke, melder Reuters. En 24 år gammel mann er siktet for flere punkter, inkludert å ha planlagt å utføre en terrorhandling mellom 25. mars og 18. mai.

En 18-åring er siktet for å ha planlagt å bistå en person med å begå en terrorhandling, mens en 27-åring er siktet for å ha sittet på informasjon som kunne hjulpet politiet med å pågripe 24-åringen og stille ham for retten.

I tillegg til de tre som er siktet for brudd på antiterrorlovene, er en 25 år gammel mann siktet for å ha konspirert med 27-åringen om å besitte et våpen eller en imitasjon av et våpen «med mål om å frembringe frykt for vold».

Mennene skal fremstilles for en domstol i London fredag.

