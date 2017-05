Politiet frigir nye bilder av bombemann

Omgivelsene er sladdet, men bildene viser 22 år gamle Abedi tydelig, med briller og bart, kledd i sort og med stroppene til en ryggsekk synlig i bildet. Politiet kom samtidig med noen flere opplysninger om den antatte gjerningsmannens siste bevegelser før selvmordsaksjonen som kostet 22 mennesker livet ved Manchester Arena.

Ett av de siste stedene han besøkte var ifølge politiet en «leilighet i sentrum, og derfra tok han seg til Manchester Arena», opplyser politiet.

– Leiligheten er svært viktig, og vi tror den siste klargjøringen av bomben kan ha skjedd der, skriver politiet i en pressemelding. De ber publikum om hjelp til å kartlegge Abedis bevegelser i dagene før angrepet.

– Det er god fremdrift i etterforskningen, men nå har vi behov for at folk kommer til oss om de har opplysninger om hans bevegelser fra han kom tilbake til Storbritannia 18. mai go fram til mandag kveld.

Politiet undersøker fortsatt 14 ulike adresser – inkludert Abedis bolig – og 13 personer har blitt pågrepet og siktet etter landets antiterrorlover. En mann og en kvinne er allerede løslatt, mens elleve menn er i politiets varetekt.

Abedi var av libysk opprinnelse, og broren og faren hans er pågrepet i Libya.

Ekstremistgruppen IS sier den står bak mandagens angrep, som var rettet mot publikum som strømmet ut fra en konsert med den amerikanske artisten Ariana Grande. Flere av de drepte og sårede er barn.

Lørdag senket Storbritannia trusselnivået fra «kritisk» til det nest høyeste nivået «alvorlig». Statsminister Theresa May ber folk fortsatt være årvåkne.

(©NTB)