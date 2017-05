– Trump prøver å demme opp for eskalerende Russland-kritikk

Flere kilder sier til avisa at Trump og hans rådgivere blant annet vurderer å bytte ut høytstående tjenestemenn og skape et «krigsrom» innenfor administrasjonen.

Hensikten er å møte den voksende Russland-skandalen og de stadige avsløringene om kontakt mellom Russland og Trumps rådgivere, blant dem svigersønnen Jared Kushner, på en langt mer aggressiv måte.

Washington Post avslørte lørdag at Kushner hadde et møte med den russiske ambassadøren Sergej Kisljak 1. eller 2. desember i Trump Tower i New York. Der skal Kushner ha foreslått å opprette en hemmelig kommunikasjonskanal til Moskva og bruke Russlands diplomatiske fasiliteter i USA til kommunikasjonen. Avisa viser til opplysninger fra tjenestemenn med adgang til etterretningsrapporter.

– Ikke uvanlig

Det hvite hus har så langt ikke villet kommentere påstandene, men ifølge USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster er det ikke uvanlig med slike bakkanaler.

Den tidligere sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn, som måtte trekke seg etter å ha løyet til visepresident Mike Pence om sine samtaler med den russiske ambassadøren, skal også ha deltatt på møtet med russerne.

Trump selv bruker Twitter til igjen å lange ut mot pressen og det han kaller fabrikkerte lekkasjer og falske nyheter.

– Jeg mener at mange av lekkasjene fra Det hvite hus er fabrikkerte løgner som diktes opp av #FakeNews mediene, skriver Trump i en Twitter-melding søndag, før han fortsetter med flere om samme tema:

– Alltid når du ser ordene «kilder sier» i de falske nyhetsmediene, og de ikke nevner navn ... er det veldig sannsynlig at de kildene ikke finnes, men bare er diktet opp av nyhetsskribentene. #FakeNews er fienden!

Trump skriver ingenting om hvilke lekkasjer han sikter til.

Tilbake fra Europa

Historien om Kushner og hans angivelige forslag om å opprette en hemmelig kommunikasjonskanal til Moskva, ble kjent idet Trump avsluttet sin første utenlandstur som president.

Trump sendte også ut flere Twitter-meldinger der han kommenterer turen.

– Har akkurat kommet tilbake fra Europa. Turen var en stor suksess for USA. Hardt arbeid, men store resultater, skriver presidenten, som også har notert seg at Storbritannias statsminister Theresa May var «meget sint» på grunn av lekkasjene i amerikanske medier om etterforskningen av Manchester-angrepet.

