British Airways satser på «nesten normal» søndag

Selskapet sier det satser på nesten normal drift fra Gatwick og at flertallet av avgangene fra Heathrow vil gå søndag.

Lørdag innstilte selskapet samtlige avganger til og fra de to store flyplassene ved London på grunn av omfattende IT-problemer.

– Vi tror årsaken til dataproblemene var et problem med strømforsyningen og har ingen grunn til å tro at det var et hackerangrep, sier flyselskapets direktør Alex Cruz til Press Association lørdag.

Datakrisen som selskapet slet med lørdag, har rammet verden over, ifølge selskapet selv, som beklager og understreker at det jobber for å rette feilen. I første omgang ble alle fly innstilt fram til klokken 17 lokal tid, men innstillingene ble etter hvert utvidet til resten av dagen. Også tre fly mellom London og Oslo ble berørt av dataproblemene.

– Alle British Airways-fly til og fra London er innstilt eller sterkt forsinket. Dette påvirker all trafikk til og fra Norge også, sier pressesjef Gurli Ulverud i Avinor til NTB lørdag.

British Airways meldte først om datatrøbbelet på Twitter ved 11-tiden lørdag. Problemene kom på et svært ubeleilige tidspunkt med langhelg og stor utfart i Storbritannia.

