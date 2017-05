Irakiske styrker møter IS-motstand i Mosul 

Offensiven ble innledet lørdag, da irakiske styrker rykket fram mot gamlebyen i Mosul, der IS fortsatt holder stand, fra tre kanter.

Men IS har utplassert både snikskyttere og selvmordsbombere i biler og til fots, opplyser to offiserer i hæren.

De betegner framrykkingen som «forsiktig».

Ifølge irakiske myndigheter ble to offiserer drept i sammenstøt lørdag.

Endelikt

Mosuls fall vil i praksis innebære at den irakiske delen av ekstremistgruppen IS' selverklærte kalifat er historie. IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi proklamerte kalifatet i en moské i nettopp Mosul for nesten tre år siden.

Jihadistene er allerede fordrevet fra den østlige delen av byen, men klorer seg fast i den tettere befolkede gamlebyen vest i Mosul, samt i tre nabodistrikter langs vestsiden av elven Tigris.

En USA-støttet offensiv for å gjenerobre byen har pågått i åtte måneder, betydelig lenger enn planlagt, blant annet fordi de gjenværende krigerne har bitt seg fast blant de sivile i byen.

Desperate innbyggere

De desperate sivile står overfor en situasjon med lite mat og vann, ingen elektrisitet og begrenset adgang til helsehjelp. Fredag slapp irakiske fly flygeblader der de oppfordret dem som er igjen i byen, til å ta seg over frontlinjen til regjeringskontrollerte områder.

– Vi venter på døden hvert øyeblikk, enten vi blir bombet eller sulter i hjel. Voksne spiser nå ett måltid om dagen, enten mel- eller linsesuppe, sier en innbygger i et telefonintervju.

– Dødelig kaos

FN anslår at så mange som 200.000 vil prøve å komme seg ut de neste dagene. Men humanitære organisasjoner frykter for sikkerheten til dem som forsøker å rømme. Redd Barna advarer om at flyktningen kan bli fanget i kryssild og «dødelig kaos».

Den siste offensiven sammenfaller med muslimenes fastemåned ramadan. Hovedmålet nå er al-Nuri-moskeen, der kalifatet ble utropt, og regjeringshæren håper å kunne ta den i løpet av noen få dager.

Regjeringsstyrkene i Mosul støttes av sjiamuslimske militsgrupper i kampen mot de sunnimuslimske ekstremistene i IS. Den USA-ledede koalisjonen i Irak bomber IS-krigerne fra lufta.

