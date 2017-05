Merkel: – Europeerne må ta sin skjebne i egne hender

Uttalelsene falt søndag, rett etter at Merkel deltok på toppmøtet i stormaktsklubben G7. Møtet var preget av konflikt mellom USAs president Donald Trump og USAs vestlige allierte.

– Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel i en tale i München søndag.

Merkels utspill er vel så mye et valgkamputspill som en reaksjon på de møtene hun har hatt med Trump, mener Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomiteen.

– Martin Schulz, leder for sosialdemokratene SPD, er ventet å holde en Europa-politisk tale om en uke. Nå kom Merkel ham i forkjøpet, sier hun til NTB.

Hansen Bundt peker på at SPD, som sitter i regjeringskoalisjon med Merkels kristendemokrater, er imot NATOs mål om at alle medlemslandene skal bruke 2 prosent av sine budsjetter på forsvar. Merkel har på sin side lenge kjempet for dette.

– Irritert og bekymret

Men den tyske lederen er også irritert og bekymret over at Trump ikke kom med en klarere uttalelse om solidaritet mellom NATO-landene og felles sikkerhetsansvar under torsdagens toppmøte, mener Hansen Bundt.

– Alle var overrasket over at han ikke kom med en klarere solidaritetserklæring når de skulle innvie NATOs nye hovedkvarter foran en bit fra Berlinmuren og en bit fra World Trade Center, og at han i stedet insisterte på dette med penger og fordeling av utgifter, sier Hansen Bundt.

I tillegg tror hun Merkel er engstelig for at internasjonale organisasjoner som FN, NATO og EU – som Tyskland har vært helt avhengige av etter annen verdenskrig – skal fragmenteres.

Artikkel fem

I sin tale under NATO-toppmøtet nevnte ikke Trump artikkel fem i Atlanterhavspakten, som fastslår at et angrep på én alliert skal regnes som et angrep på alle.

– Av den grunn kan jeg bare si: Vi europeere må ta vår skjebne i egne hender, understreket Merkel søndag.

– Dette kan selvfølgelig bare gjøres i all vennskapelighet med USA og Storbritannia. Men vi må kjempe vår egen kamp for framtiden, som europeere, for vår skjebne, sa Merkel, som også sier hun vil pleie vennskapet med Frankrikes nyvalgte president Emmanuel Macron framover.

Trumps syndebukk

Hansen Bundt mener Merkel også er irritert over at Trump hele tiden fokuserer på Tysklands handelsoverskudd.

– Trump kjefter på Tyskland fordi de er flinke til å selge biler til amerikanerne. Tyskland er utpekt som syndebukk, fastslår Hansen Bundt.

Lederne i G7-landene klarte å samles om uttalelser om handel, men når det gjaldt tiltak mot menneskeskapte klimaendringer, kom ikke USA til enighet med de øvrige seks nasjonene.

– Det er ekstremt problematisk, for ikke å si svært utilfredsstillende, sa den tyske statsministeren i etterkant av møtet lørdag.

Trump, som lørdag reiste hjem til USA, hadde en noe mer positiv analyse på Twitter søndag.

– Kom akkurat tilbake fra Europa. Turen en stor suksess for Amerika. Hardt arbeid, men store resultater, tvitret presidenten.

(©NTB)