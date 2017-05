Sterke reaksjoner på at Trumps svigersønn skal ha ønsket hemmelig Moskva-kanal

De mange anklagene om at det har vært kontakt mellom Donald Trumps medarbeidere og russiske myndigheter, toppes nå med en anklage rettet mot presidentens svigersønn Jared Kushner, som også er en av Trumps nærmeste rådgivere.

Ifølge Washington Post forsøkte han i desember å etablere en hemmelig kommunikasjonskanal med Russland på øverste politiske nivå. Det skal ha skjedd i Trump Tower under et møte med den russiske ambassadøren Sergej Kisljak, få uker etter at Trump ble valgt til president, ifølge avisens ikke navngitte kilder.

– Ekstremt farlig

Nyheten møtes med sjokk i det amerikanske etterretningsmiljøet.

En nylig pensjonert og svært erfaren FBI-agent, Scott Olson, framholder at en slik bakkanal er helt i strid med hvordan regjeringer i uavhengige land opererer. Det er ifølge Olson ikke uvanlig å opprette bakkanaler på et lavere nivå i embetsverket for å skape felles forståelse i forkant av viktige møter og forhandlinger, men det Kushner synes å ha forsøkt, fremstår som noe helt annet, mener han.

– For det første er det ikke snakk om en bakkanal for en meningsutveksling på lavt nivå. Han ønsker direkte kontakt på høyt nivå. Dette er ekstremt farlig fordi det fører til muntlige avtaler som er udokumenterte og uten vitner, og som er bindende for regjeringene. Uavhengige regjeringer jobber ikke på denne måten. De kan ikke. Hvis de gjør det, er de ikke lenger uavhengige, sier Olson til Business Insider.

Risikerte opptak

Han reagerer også sterkt på at Kushner skal ha ønsket å bruke russisk infrastruktur til å etablere kommunikasjonskanalen, noe som ville betydd at motparten ville fått lydopptak av alle samtaler.

Det hvite hus har så langt ikke villet kommentere påstandene. USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster har imidlertid avvist kritikken ved å si at det ikke er uvanlig med slike bakkanaler.

USAs minister for innenlands sikkerhet, John Kelly, framholder i flere intervjuer søndag at det alltid er fint å kommunisere med organisasjoner som man ikke er så gode venner med.

Syria-strategi

Også The New York Times har snakket med kilder som bekrefter Kushners forsøk. Målet med bakkanalen skal ha vært å diskutere militære strategier i Syria, skriver avisen.

Men hvis dette er sant, er det enda mer urovekkende, mener Susan Hennessey, som har jobbet som advokat for etterretningsorganisasjonen NSA.

– Hvorfor i alle dager ville de ønske å holde planer for Syria-strategien skjult for det amerikanske militæret, spør hun.

Michael Hayden, tidligere sjef for CIA og NSA, uttrykker nærmest sjokk over opplysningene. Han mener forslaget vitner om både stor uvitenhet, mistenksomhet og forakt for USAs forrige administrasjon.

Ifølge Washington Post skal den russiske ambassadøren ha blitt overrasket over forslaget ettersom en slik bakkanal ville ha utgjort en stor risiko både for Trumps team og Kreml.

Nytt Trump-team?

Søndag ble det kjent at Trump vurderer flere endringer i Det hvite hus for å demme opp for kontroversen rundt hans påståtte bånd til Russland.

Ifølge nyhetsbyrået AP ønsker Trump å rekruttere flere nye advokater og erfarne kommunikasjonsfolk for å håndtere alle anklagene om at Russland blandet seg inn i presidentvalget til Trumps fordel.

Målet skal være å møte kritikken på en mer aggressiv måte.

Ifølge en ikke-navngitt kilde skal Trump ha en oppfatning av at problemene han møter ikke skyldes juss, men dårlig kommunikasjon. Dette til tross for at Russland-anklagene er gjenstand for en rekke granskninger i Kongressen.

Trump på Twitter

Trump selv bruker Twitter til igjen å lange ut mot pressen og det han kaller fabrikkerte lekkasjer og falske nyheter.

– Jeg mener at mange av lekkasjene fra Det hvite hus er fabrikkerte løgner som diktes opp av #FakeNews mediene, skriver Trump i en Twitter-melding søndag, før han fortsetter med flere om samme tema:

– Alltid når du ser ordene «kilder sier» i de falske nyhetsmediene, og de ikke nevner navn ... er det veldig sannsynlig at de kildene ikke finnes, men bare er diktet opp av nyhetsskribentene. #FakeNews er fienden!

Trump skriver ingenting om hvilke lekkasjer han sikter til.

