95 prosent av British Airways-flygninger i rute igjen

British Airways hadde mandag som mål å gjennomføre alle langdistanseflygingene og de fleste kortdistanseflygingene etter oppsatt ruteskjema, melder BBC. Men det var likevel fortsatt innstilte avganger for tredje dag på rad.

– Vi opererer nå med at 95 prosent av flygningene er i rute. Det betyr alle langdistanseflygingene fra Heathrow, litt over 90 prosent av kortidstanseflygningene fra Heathrow og alle avganger fra Gatwick, sa BA-sjef Alex Cruz mandag.

Titusener rammet

Titusener av passasjerer ble rammet av dataproblemer lørdag. British Airways måtte innstille alle flygninger ved London-flyplassene Gatwick og Heathrow. Søndag var trafikken ved Gatwick tilbake til det normale, men en tredel av British Airways' avganger ved Heathrow var innstilt.

Datasystemene er snart fullt operative, uttalte flyselskapet mandag. British Airways mener årsaken var et problem med strømforsyningen.

Det vil imidlertid ta tid, trolig noen dager, før alle flygninger går som normalt, mener John Strickland, leder for det uavhengige transportkonsulentselskapet JLS Consulting.

– Det henger sammen med reguleringer om arbeidstid og pauser. Selv om BAs datasystemer skulle være fullt operative igjen nå, vil det derfor ta noen dager før flygningene går etter normalt ruteskjema, sier Strickland til The Guardian.

Cruz sier at over 75.000 passasjerer ble berørt av helgens IT-sammenbrudd, men at to tredeler av dem burde ha kommet fram til sin reisemål i løpet av mandag.

Koster milliardbeløp

Britiske medier skriver at forstyrrelsene kan koste flyselskapet over en og en halv milliard kroner siden tusener av passasjerer har krav på å få dekket sine utgifter. BA ønsker ikke å svare på spørsmål om de økonomiske konsekvensene.

BA tilbyr tilbakebetaling av billetter eller muligheten om å ombooke billetter og bruke dem fram til slutten av november. Selskapet sier også at bagasje som har hopet seg opp, vil bli kjørt hjem til passasjerene, og ber dem ikke komme for å hente koffertene sine selv.

Cruz avviser spekulasjoner om at problemet skyldtes at datasystemet er outsourcet til India. Tvert imot var årsaken et hjemlig problem med strømforsyningen, sier han.

Fagforeningen ved selskapet godtar imidlertid ikke den forklaringen. De sier problemet nettopp er omfattende nedbemanning og outsourcing.

