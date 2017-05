Blekingen av Great Barrier Reef verre enn antatt

For andre år på rad er Great Barrier Reef utenfor Australia rammet av en undersjøisk hetebølge som gjør stor skade på verdens korallrev. De første meldingene viste at 22 prosent av korallrevene på grunt vann ble helt ødelagt i 2016, men mandag opplyser forskere at det faktisk er så mye som 29 prosent. Med den pågående hetebølgen ser det ille ut for revet, som dekker et område større enn Italia og strekker seg over 2.300 kilometer.

Fortsetter i år

– Vi er svært bekymret for hva dette medfører for Great Barrier Reef og hva det kommer til å bety for de samfunn og næringer som er avhengige av revet, sier Russell Reichelt, formann for Great Barrier Reef Marine Park Authority.

– Vi venter at utviklingen vil fortsette i 2017, sier han.

Blekingen av korallene har gått verst utover livet på grunt vann, men har også gjort skade på dypere vann. Det foreligger imidlertid ikke tall på omfanget der.

Verst har det gått utover revene ved turistmålet Port Douglas, der omkring 70 prosent av korallene nærmest overflaten er døde. Også korallene utenfor Cairns og Townsville er hardt rammet, mens de sørlige områdene foreløpig er intakte.

Henter seg inn

Korallene kan vokse tilbake igjen, forutsatt at havtemperaturen faller i lang nok periode til at revene får hentet seg inn. Ifølge forskerne tar det normalt fem år for et rev å komme fullt tilbake etter å ha blitt rammet en gang, men prosessen kan også ta opptil ti år.

Dette er for øvrig første gang det gigantiske revet ikke har hatt et par år på seg til å hente seg inn igjen mellom hver skadesesong.

I fjor steg temperaturene i området med opp til 4 grader celsius i flere uker, noe som førte til skader på 90 prosent av revet, den verste naturskaden på Great Barrier Reef i manns minne.

(©NTB)