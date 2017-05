Dødstallene stiger etter flom og skred på Sri Lanka

Det offisielle dødstallet steg gjennom mandagen, og fortsatt fryktes det at flere ofre blir funnet omkommet. Ifølge myndighetene er fortsatt 110 personer savnet.

Store vannmasser har tvunget over en halv million mennesker til å forlate hjemmene sine etter kraftig monsunregn før helgen, der alt vannet har ført til flom og skred. Rundt 5.500 hus er ødelagt i ekstremværet.

Politiet opplyser at et helikopter mandag styrtet i Baddegama-området, på vei med kriserasjoner til flomofrene, men ingen skal ha omkommet.

Mer regn varslet

I takt med at vannstanden går ned øker innsatsen i letearbeidet og opprydningen i de rammede områdene. Hæren opplyser mandag at et opphold i regnskyllet gjorde at de kunne sende fly, båter og bakkestyrker til de rammede områdene. Det er imidlertid varslet mer regn tirsdag.

Sri Lanka har satt inn 1.800 soldater og 1.100 fra marinen i hjelpearbeidet. De bidrar blant annet i evakuering fra flomområder og skiping av mat og andre basisvarer.

I tillegg har landets paramilitære sivilforsvarsstyrke mobilisert rundt 2.000 personer, mens politiet har sendt sin elitestyrke for å hjelpe.

Mye vann

Sri Lanka rammes jevnlig av oversvømmelser når den årlige monsunsesongen starter. Men årets ekstremvær omtales som det verste på 14 år. Snekkeren J. H. Siripala, som bor i det hardt rammede distriktet Kalatura på sørvestkysten, sier han aldri har sett noe verre.

– Jeg har bodd i dette området i 27 år og opplevd flommer, men aldri opplevd så mye vann som nå. Jeg trodde dette var slutten for meg, sier han.

Siripala forteller at han ble berget av en kystvaktbåt søndag da vannet plutselig steg til over hodet på ham.

Frykter sykdomsutbrudd

Sri Lanka har bedt om internasjonal assistanse, og to marinefartøy med forsyninger er på vei fra India. FN har lovet å sende drikkevann, rensetabletter og annet utstyr, mens Verdens helseorganisasjon (WHO) sender medisinsk personell og utstyr.

Redd Barna varslet søndag om fare for store utbrudd av denguefeber, ettersom smittebærende mygg kan spre seg kraftig i de stillestående vannmassene som er igjen etter regnet.

I mai 2003 mistet 250 mennesker livet og 10.000 hus ble ødelagt etter en kraftig monsun på Sri Lanka.

(©NTB)