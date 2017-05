Fallskjermhopper omkom da skjermen ikke ble utløst

Luftshowet søndag var en del av marinens festival Fleet Week i New York Harbor. Flere tusen mennesker hadde samlet seg i Liberty State Park i New Jersey for å se oppvisningen og ble vitne til at mannen falt i Hudson River. Han ble umiddelbart hentet opp fra elva, men livet sto ikke til å redde, og han ble erklært død kort tid senere.

Navnet på avdøde er ikke frigitt ennå, men han tjenestegjorde i den amerikanske marinens spesialstyrke Navy SEAL.

