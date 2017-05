Kjent menneskerettsadvokat for retten i Egypt

Khalid Ali har tidligere vært presidentkandidat, og har også varslet at han muligens vil stille som kandidat i presidentvalget neste år.

Ali var advokaten som gikk til sak mot den egyptiske staten fordi regjeringen ville gi to øyer i Rødehavet til Saudi-Arabia.

– Vi hører via pressen at Ali anklages for å ha brutt sosial moral offentlig, men vi har ikke fått noen opplysninger fra påtalemyndigheten, sier Alis forsvarsadvokat, Malek Adli.

I henhold til egyptisk lov vil Ali kunne bli straffet med bot eller fengsel. Han har allerede varslet at han vil anke dommen hvis han blir kjent skyldig.

Rettsmøtet mandag ble utsatt, og en ny høring er planlagt til 3. juli.

