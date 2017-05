Menneskerettsaktivist med opphold i Norge tvangsreturnert til Saudi-Arabia

Ifølge Gulf Center for Human Rights flyktet Mohammed al-Otaibi fra Saudi-Arabia til Qatar i mars etter at myndighetene truet med å stille ham for en antiterror-domstol.

Kona flyktet sammen med ham, og søndag skulle de to reise til Norge, utstyrt med norske reisedokumenter.

– Vi kan bekrefte at en saudiarabisk menneskerettsforkjemper som har fått innreisetillatelse til Norge som kvoteflyktning, har blitt sendt til Saudi-Arabia fra Qatar, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justis- og beredskapsdepartementet til NTB.

Ifølge Skjøld-Lorange var det bare Mohammed al-Otaibi som ble deportert til Saudi-Arabia, ikke kona. Etter det NTB forstår befinner hun seg fortsatt i Qatar.

Vil ta opp saken

Utenriksdepartementet kommer til å ta forfølge saken, både overfor Qatar og Saudi-Arabia, opplyser kommunikasjonsrådgiver Ane Lunde til NTB.

– Vi vil ta opp saken med myndighetene i Qatar. Det er beklagelig at Qatar valgte å returnere vedkommende til Saudi-Arabia, sier Lunde til NTB.

Norske myndigheter kommer også til å følge opp Otaibis videre skjebne i Saudi-Arabia, sier hun.

– Vi vil ta opp saken med Saudi-Arabia. Vi er bekymret for situasjonen og vi vil fortsette å følge med på utviklingen for vedkommende i dialog med relevante organisasjoner og land, sier Lunde.

– Rent generelt så vil vi understreke at menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia er bekymringsfull, og at menneskerettigheter er et sentralt spørsmål i vår dialog med landet, sier Lunde.

Forsvarer deportasjon

Myndighetene i Qatar forsvarer beslutningen om å tvangsreturnere Mohammed al-Otaibi til hjemlandet, der han risikerer streng straff.

– Utvisningen var hjemlet i juridisk prosedyre og regionale og internasjonale avtaler knyttet til utvisning av anklagede personer og kriminelle, melder det offisielle nyhetsbyrået Qatar News Agency (QNA).

Otaibi var i 2013 en av grunnleggerne av Union for Human Rights i Riyadh, som myndighetene forbød én måned etter at de startet opp. Han fortsatte imidlertid sin kamp for menneskerettigheter, skrev rapporter og ga intervjuer, til myndighetenes sterke misnøye.

Advarer mot mishandling

Human Rights Watch advarte i april Qatar mot å returnere Otaibi til Saudi-Arabia og gjorde det klart at han risikerer mishandling og langvarig fengselsstraff der.

FNs spesialrapportør Ben Emmerson gikk tidligere i måneden hardt ut mot myndighetene i Riyadh og anklaget dem for å bruke landets antiterrorlover som påskudd for å forfølge personer «som på fredelig vis benytter ytringsfriheten sin».

(©NTB)