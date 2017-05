Putin avviser russisk innblanding i fransk valg 

Putin hadde i forkant av det franske valget et møte med Macrons motkandidat Marine Le Pen, men nekter for at han dermed ønsket at hun skulle vinne valget.

Den russiske presidenten avviser også anklagen fra Macrons valgkampstab som hevdet at russiske hackere forsøkte å påvirke valgutfallet.

Russland forsøkte ikke å påvirke utfallet av det franske presidentvalget, sa Putin under pressekonferansen med Macron etter møtet i Versailles-slottet utenfor Paris mandag.

Macron gikk på sin side hardt ut mot enkelte russiske medier og anklaget Russia Today og Sputnik for å være propagandaredskaper i den russiske stats tjeneste.

