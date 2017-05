SOHR: Nye angrep mot Raqqa

Raqqa ble i morgentimene mandag angrepet gjentatte ganger med krigsfly og artilleriild, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Eksilgruppen oppgir ingen tall på drepte eller sårede.

Ifølge SOHR fant angrepene mot byen sted samtidig som at den USA-støttede kurdiskdominerte opprørsalliansen Syriske demokratiske styrker (SDF) har klart å innta nye områder vest i byen.

Siden søndag har den USA-støttede koalisjonen utført over 30 luftangrep mot byen. 35 personer er drept og en skole i byens nordlige utkant er ødelagt, hevder aktivistgruppen Raqqa is Being Slaughtered Silently.

Angrepene mot byen har blitt stadig mer intense de siste dagene mens SDF har rykket fram på bakken i et forsøk på å komme så nær at byen etter hvert kan angripes fra alle kanter.

(©NTB)