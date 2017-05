Tysk utenriksminister anklager Trump for å ha svekket Vesten

Han stempler også Trumps politikk som kortsiktig.

– Alle som akselererer klimaendringene ved å svekke miljøvernet, som selger mer våpen i konfliktområder, og som ikke ønsker en politisk løsning på religiøse konflikter, setter freden i Europa i fare, sier Gabriel.

– Den kortsiktige politikken til den amerikanske regjeringen går imot EUs interesser, fastslår Gabriel, som også mener at «Vesten er blitt mindre, og i hvert fall svakere».

Uttalelsen kommer dagen etter at statsminister Angela Merkel holdt en tale der hun sa at Europa ikke lenger kan stole på gamle allianser og derfor må ta skjebnen i egne hender.

Merkels uttalelse blir tolket som et knallhardt oppgjør med Trump, som i uken som gikk var på sitt første Europa-besøk som amerikansk president. Her havnet han på kollisjonskurs med andre vestlige ledere under både G7-møtet på Sicilia og NATO-toppmøtet i Brussel.

