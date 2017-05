Macrons parti ligger an til klar valgseier

Ifølge målingen som er utført for RTL, LCI og Le Figaro ligger Macrons parti Republikken på vei an til å få 31 prosent av stemmene i valget, som holdes i to omganger 11. og 18. juni.

Dette er en framgang på 7 prosentpoeng fra forrige måling og vil i så fall sikre partiet mellom 320 og 350 representanter i nasjonalforsamlingen.

Republikanerne ligger ifølge målingen an til å bli nest størst med mellom 140 og 155 representanter, mens Marine Le Pens parti Nasjonal front ser ut til å måtte nøye seg med mellom 10 og 15 representanter.

Partiet Det opprørske Frankrike går tilbake på målingen og ligger an til å få mellom 20 og 30 representanter.

Sosialistpartiet, som i dag har nærmere 300 representanter i nasjonalforsamlingen, ligger an til et katastrofevalg og vil ifølge målingen ende opp med mellom 40 og 50 representanter.

